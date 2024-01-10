СКОРО: Киев в ближайшее время познакомится с нашей «Дрелью»

Серийное производство боеприпасов начнется в этом году. Целью предлагаемой авиабомбы «Дрель» является уничтожение бронетехники, наземных радиолокационных станций, точек управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов.
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