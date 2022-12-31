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Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Вулвс», «Ман Сити» примет «Эвертон», «Арсенал» против «Брайтона»

Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Вулвс», «Ман Сити» примет «Эвертон», «Арсенал» против «Брайтона»

«Ливерпуль» в пятницу обыграл дома «Лестер» (2:1) в 18-м туре АПЛ. В субботу «Манчестер Юнайтед» встретится в гостях с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Сити» примет «Эвертон», «Арсеналу» будет противостоять «Брайтон».

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