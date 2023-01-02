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Окленд (WTA). Винус начинает 27-й профессиональный сезон матчем с Волынец, Фернандес вышла во второй круг

Винус Уильямс начала 27-й профессиональный сезон на турнире в Окленде. ASB Classic Окленд, Новая Зеландия 2 – 8 января 2023 WTA 250 Призовой фонд – 259 303 долларов Открытые корты, хард Первый круг Винус Уильямс (США) – Кэти Волынец (США) Лейла Фернандес (Канада) – Бренда Фрухвиртова (Чехия) – 6:1, 6:1 Чжу Линь (Китай) – Мэдисон Бренгл (США) – 4:6, 7:6(6), 6:4 Ребекка Марино (Канада) – Далма Гальфи (Венгрия) – 6:3, 7:6(3) Исалин Бонавентюр (Бельгия) – Кэти Макнелли (США) – 5:7, 6:4, 6:4 Юлия Грабер (Австрия) – Тереза Мартинцова (Чехия) Бернарда Пера (США) – Виктория Кужмова (Словакия)  .

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