БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Где мой могучий флот, негодяи?

Где мой могучий флот, негодяи?

Интересная ситуация складывается в Соединенных Штатах. С флотом действительно не всё хорошо, судостроение лихорадит, и скоро самый популярный персонаж комиксов и мультфильмов с 1933 по 1957 годы, моряк Попай, вполне мог бы повторить свою фразу из серии 1941 года «Могучий флот».

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