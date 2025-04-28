Где мой могучий флот, негодяи?

Интересная ситуация складывается в Соединенных Штатах. С флотом действительно не всё хорошо, судостроение лихорадит, и скоро самый популярный персонаж комиксов и мультфильмов с 1933 по 1957 годы, моряк Попай, вполне мог бы повторить свою фразу из серии 1941 года «Могучий флот».