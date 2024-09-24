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Разработчикам игр поможет государство

Разработчикам игр поможет государство

Владимир Путин поручил подготовить доклад о финансировании до 15 октября 2024 года. Каким компаниям поступят средства?Правительству РФ поручено выделить средства из федерального бюджета на поддержку отечественных разработчиков видеоигр.

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