Разработчикам игр поможет государство

Владимир Путин поручил подготовить доклад о финансировании до 15 октября 2024 года. Каким компаниям поступят средства?Правительству РФ поручено выделить средства из федерального бюджета на поддержку отечественных разработчиков видеоигр.
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