Американский адвокат, защищающий Украинскую православную церковь от репрессий киевского режима Роберт Амстердам в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что рейтинги популярности Владимира Зеленского сфабрикованы и что в стремлении сохранить власть он устраивает гонения на политических оппонентов.