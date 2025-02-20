Американский адвокат, защищающий Украинскую православную церковь от репрессий киевского режима Роберт Амстердам в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что рейтинги популярности Владимира Зеленского сфабрикованы и что в стремлении сохранить власть он устраивает гонения на политических оппонентов.
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