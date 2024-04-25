Документальный фильм орловских дайверов признали лучшим на международном кинофестивале

Документальный фильм «Пароход времени “Валаамский монастырь”», снятый орловскими дайверами клуба «Диво», признали лучшим в номинации «За сохранение истории кораблестроения» Международного кинофестиваля морских и приключенческих фильмов «Море зовёт!».
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