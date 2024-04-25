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Документальный фильм орловских дайверов признали лучшим на международном кинофестивале

Документальный фильм орловских дайверов признали лучшим на международном кинофестивале

Документальный фильм «Пароход времени “Валаамский монастырь”», снятый орловскими дайверами клуба «Диво», признали лучшим в номинации «За сохранение истории кораблестроения» Международного кинофестиваля морских и приключенческих фильмов «Море зовёт!».

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