Полиция Флориды задержала мужчину, угрожавшего убить Трампа и Вэнса

Во Флориде полиция США в пятницу задержала мужчину, который в социальных сетях угрожал убить бывшего президента Соединенных Шатов Дональда Трампа и кандидата на пост вице-президента, сенатора от штата Огайо Джеймса Вэнса.
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