Три растения, отпугивающие крыс с огорода без использования химикатов

Крысы на огороде наносят вред урожаю и могут переносить опасные инфекции. Использование ядов не всегда приемлемо, поэтому альтернативным способом защиты участка является применение растений, отпугивающих грызунов своим запахом.
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