Врач по принуждению: Минздрав приготовил многомиллионные штрафы для выпускников медвузов, пошедших в «отказ»

В ведомстве Михаила Мурашко нашли способ пополнить штат государственных медучреждений Ирина Мишина Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Материал комментируют: Андрей Коновал Лариса Попович Павел Воробьев Минздрав принял жесткое решение, при помощи которого собирается уладить проблему с нехваткой врачей и медицинского персонала в стране.