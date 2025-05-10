Врач по принуждению: Минздрав приготовил многомиллионные штрафы для выпускников медвузов, пошедших в «отказ»

В ведомстве Михаила Мурашко нашли способ пополнить штат государственных медучреждений Ирина Мишина Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Материал комментируют: Андрей Коновал Лариса Попович Павел Воробьев Минздрав принял жесткое решение, при помощи которого собирается уладить проблему с нехваткой врачей и медицинского персонала в стране.
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