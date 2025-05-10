БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Действительно, обличие деревенского дурочка...Россия обвиняет: ...
  • Людмила Лепаева
    Он дебил и есть.Если хочешь что то развалить поставит у власти лурокаРоссия обвиняет: ...
  • Людмила Лепаева
    Мы уже не удивляемся,привыкли"И снова здравств...

Врач по принуждению: Минздрав приготовил многомиллионные штрафы для выпускников медвузов, пошедших в «отказ»

Врач по принуждению: Минздрав приготовил многомиллионные штрафы для выпускников медвузов, пошедших в «отказ»

В ведомстве Михаила Мурашко нашли способ пополнить штат государственных медучреждений Ирина Мишина Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Материал комментируют: Андрей Коновал Лариса Попович Павел Воробьев Минздрав принял жесткое решение, при помощи которого собирается уладить проблему с нехваткой врачей и медицинского персонала в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх