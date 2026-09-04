В парке Галицкого устроят большую футбольную встречу: матч «Краснодар» — «Крылья Советов» покажут в амфитеатре

В парке Галицкого устроят большую футбольную встречу: матч «Краснодар» — «Крылья Советов» покажут в амфитеатреЗавтра, 5 сентября, «Краснодар» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС Украина получила ...
- Ч Паспорт можно буд...
- Роботы-доставщики...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым