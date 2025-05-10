МО Индии: Пакистан атаками БПЛА подверг опасности гражданское население

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая. /ТАСС/. Пакистан в течение ночи с 9 на 10 мая запустил множество БПЛА по жилым районам индийской союзной территории Джамму и Кашмир и подверг опасности гражданское население и религиозные объекты.
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