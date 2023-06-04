«КП» выяснила, куда поступают наследники российских знаменитостей после сдачи ЕГЭ

Наследники российских знаменитостей, как и остальные школьники страны, сдают ЕГЭ. Уже в ближайшее время им предстоит определиться с выбором вуза и специальностью.
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