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«КП» выяснила, куда поступают наследники российских знаменитостей после сдачи ЕГЭ

«КП» выяснила, куда поступают наследники российских знаменитостей после сдачи ЕГЭ

Наследники российских знаменитостей, как и остальные школьники страны, сдают ЕГЭ. Уже в ближайшее время им предстоит определиться с выбором вуза и специальностью.

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