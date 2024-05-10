Отец погибшего на Украине наемника из Колумбии попросил вернуть тело сына

Отец погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) колумбийского наемника Алексиса Тарасоны Ибаньеса обратился в министерство иностранных дел Колумбии, чтобы как можно скорее вернуть тело своего сына.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии