Зачистка метр за метром: как ВС РФ "взламывают" оборону ВСУ

РИА Новости/Сергей Аверин Российские войска все чаще применяют модернизированные "Искандеры". Только с их помощью за последние пару недель уничтожены несколько сухогрузов в Одесском порту, на борту которых находилось западное оружие.
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