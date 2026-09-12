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Заболотный о финансах: «Читал много о том, как любить деньги и правильно с ними обращаться. Сначала нужно вложить, а уже потом позволить себе что-то купить»

Антон Заболотный рассказал, как научился обращаться с деньгами. — Ты как-то позаботился о своем будущем? — Кончено.

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