Захарова: Блинкен приехал в Киев поглумиться и поиздеваться над украинцами

Визит госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена в Киев и его выступление в одном из баров похоже на то, что американский чиновник приехал поглумиться над украинским народом, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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