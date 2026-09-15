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Царьград

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В Старорусском округе лось стал причиной смертельного ДТП

В Старорусском округе лось стал причиной смертельного ДТП

В Старорусском округе Новгородской области автомобиль Renault Logan столкнулся с лосем, что привело к гибели 35-летнего пассажира.

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