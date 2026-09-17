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Моллы

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NF Group: торговые центры Петербурга массово меняют концепции - вместо магазинов одежды приходят термы и падел-корты

NF Group: торговые центры Петербурга массово меняют концепции - вместо магазинов одежды приходят термы и падел-корты

90% торговых центров города построены десять и более лет назад, и владельцы точечно перестраивают их под спорт, развлечения и рестораны.

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