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Петербургский дневник

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Съемки фильма «Черное облако-2» ограничат движение транспорта на Петроградской стороне

Съемки фильма «Черное облако-2» ограничат движение транспорта на Петроградской стороне

С 22 по 25 октября В связи с проведением съемок художественного фильма «Черное облако-2» с нуля часов 22 октября до 23 ч 59 мин 25 октября будет ограничено движение транспорта по нечетной стороне улицы Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до Вяземского переулка, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

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