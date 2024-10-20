Съемки фильма «Черное облако-2» ограничат движение транспорта на Петроградской стороне

С 22 по 25 октября В связи с проведением съемок художественного фильма «Черное облако-2» с нуля часов 22 октября до 23 ч 59 мин 25 октября будет ограничено движение транспорта по нечетной стороне улицы Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до Вяземского переулка, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.