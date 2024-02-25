Боль в груди и затылке: врач назвал эти и другие симптомы скорого отрыва тромба

В России одна из самых распространенных причин смертности — заболевания сердечно-сосудистой системы. Их следствием может стать отрыв тромба, который в большинстве случаев провоцирует инсульт либо инфаркт, а при худшем развитии событий оборачивается летальным исходом.
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