Исходный год: восстанавливать Украину будет некому

LD

Leon Dan

Россия и начнет. Запад у последней черты скажет "ну всё, вы победили - забирайте ЭТО себе". А к зиме добавят "люди голодные и мерзнут, делайте что-нибудь, стройте им дома, кормите, вы же победители". И начнут налогоплательщики раскошеливаться.