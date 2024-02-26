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Исходный год: восстанавливать Украину будет некому

Исходный год: восстанавливать Украину будет некому

Украину будет некому восстанавливать из-за оттока населения, поскольку большинство беженцев не вернется даже после окончания конфликта.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Россия и начнет. Запад у последней черты скажет &quot;ну всё, вы победили - забирайте ЭТО себе&quot;. А к зиме добавят &quot;люди голодные и мерзнут, делайте что-нибудь, стройте им дома, кормите, вы же победители&quot;. И начнут налогоплательщики раскошеливаться.
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