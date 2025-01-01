На Западе оценили последствия прекращения транзита российского газа через Украину

Reuters: Европа ощутила последствия сокращения поставок газа в РФ через Украину Транзит российского газа через Украину прекращается с 1 января 2025 года, на фоне этого Россия уже начала сокращать поставки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии