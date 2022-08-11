В Иркутской области женщина поблагодарила участковых уполномоченных полиции за оперативность и профессионализм в работе

В июне с заявлением в дежурную часть обратилась 29-летняя женщина, которая рассказала полицейским о том, что ей на телефон систематически поступают угрозы от неизвестного мужчины.

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