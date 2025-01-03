Зачем Украине новые граждане-иностранцы?

Сергей Стрелецкий 31 декабря 2024 г. Пока людоловы из ТЦК силком отправляют на смерть все новые и новые партии украинцев, обосновывая это защитой пресловутой свободы и «незалежности» (нет ни того, ни другого), киевский режим готовится к масштабной «инвентаризации» собственных граждан.
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