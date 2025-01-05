Где в мире в 2025 году будут войны. Карта

Политолог Фененко: ООН будут переформатировать В 2024 году ситуация в разных горячих точках мира обострилась.
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