Дніпровська філія «ГАЗМЕРЕЖІ» інформує про проведення ремонтних робіт у червні 2024 року

У зв'язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району спеціалістами Дніпровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців ряду житлових будинків.