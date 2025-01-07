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Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Рождеством Христовым

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Рождеством Христовым

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством в своем Telegram-канале. «Один из самых почитаемых христианских праздников наполняет храмы радостью торжественных богослужений, улицы и площади — великим колокольным звоном, а сердца православных верующих — красотой и любовью.

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