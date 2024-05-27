Военэксперт Литовкин: РФ должна ответить на удары ВСУ по системе СПРН

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление сенатора от Запорожья, бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае.
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