Военэксперт Литовкин: РФ должна ответить на удары ВСУ по системе СПРН

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление сенатора от Запорожья, бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае.