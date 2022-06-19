«Употребляли?» Что отвечать на популярный вопрос инспектора и зачем он его задаёт

Некоторые инспекторы ГИБДД особенно разговорчивые. Бывает, что, остановив автомобилиста для проверки документов, полицейский как будто в дружеском разговоре начинает задавать откровенно странные и на первый взгляд лишенные конкретики вопросы.
Некоторые инспекторы ГИБДД особенно разговорчивые. Бывает, что, остановив автомобилиста для проверки документов, полицейский как будто в дружеском разговоре начинает задавать откровенно странные и на первый взгляд лишенные конкретики вопросы.
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