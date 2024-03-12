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Нижегородская правда

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Около 775 млн рублей направят на обновление мягкого инвентаря и кроватей в социальных и медучреждениях Нижегородской области

Около 775 млн рублей направят на обновление мягкого инвентаря и кроватей в социальных и медучреждениях Нижегородской области

В социальных и медицинских учреждениях Нижегородской области обновят кровати и мягкий инвентарь. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на эти цели выделено почти 775 млн рублей из средств регионального бюджета.

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