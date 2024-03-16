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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елизавета Туктамышева выступит в шоу Этери Тутберидзе

Елизавета Туктамышева выступит в шоу Этери Тутберидзе

Чемпионка мира 2015 года поделилась афишей с расписанием шоу в своих соцсетях. «Приглашаю вас на ледовые шоу команды Этери Тутберидзе, которые состоятся в 13 городах! Буду ждать встречи с вами!» – написала Туктамышева.

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