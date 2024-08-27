Молодые специалисты помогают воспитывать новое поколение

Завершились последние занятия для детей сотрудников Уральского оптико-механического завода (входит в СоюзМаш России), которые были организованы молодыми специалистами предприятия при поддержке профсоюзной организации и Свердловского РО СоюзМаш России.
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