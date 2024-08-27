Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

294 подписчика

Молодые специалисты помогают воспитывать новое поколение

Молодые специалисты помогают воспитывать новое поколение

Завершились последние занятия для детей сотрудников Уральского оптико-механического завода (входит в СоюзМаш России), которые были организованы молодыми специалистами предприятия  при поддержке профсоюзной организации и Свердловского РО СоюзМаш России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх