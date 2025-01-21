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Путин описал стратегию России по Украине после инаугурации Трампа

Путин описал стратегию России по Украине после инаугурации Трампа

После инаугурации Дональда Трампа президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности обозначил стратегический подход России к ситуации на Украине, выразив готовность к диалогу с Вашингтоном.

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