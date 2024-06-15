В Сочи четыре пешехода, в том числе 13-летний ребенок, получили тяжелейшие травмы в ДТП на федеральной трассе

В Сочи четыре пешехода, в том числе 13-летний ребенок, получили тяжелейшие травмы в ДТП на федеральной трассеНакануне вечером, примерно в 20:40 на трассе «Джубга - Сочи» в районе поселка Магри, произошло столкновение автомобиля «Мицубиси» с мотоциклом.
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