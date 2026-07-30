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62ИНФО | Новости Рязани

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В Сараевском районе у мужчины конфисковали авто из-за пьяной езды

В Сараевском районе у мужчины конфисковали авто из-за пьяной езды

Мужчину признали виновным Ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 350 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

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