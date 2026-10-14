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Мужчина лишился 10 миллионов рублей после похода в бар с незнакомцем

Мужчина лишился 10 миллионов рублей после похода в бар с незнакомцем

В Саратове 44-летний бизнесмен продал своё дело и решил это отметить. По дороге в бар он дал случайному прохожему деньги на проезд, а потом и вовсе пригласил его в заведение.

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