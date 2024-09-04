Ли Си встретился с премьер-министром Нигера

Пекин, 4 сентября /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета /ПК/ Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ли Си во вторник встретился с премьер-министром Нигера Али Махаманом Ламином Зейном, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.