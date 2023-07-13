Сектанты Пригожина, а вы чего не вышли-то в поддержку ваших кумиров?

Валентин Камагоров

Нет, Виктор! Посмотри на суть процессов!!! экономика - основа жизни! А фин система - кровь экономики!! И у нас - сейчас(!!!) НЕТ своей кровеносной системы!! Мы как организм - придаток мировой буржуйской финсистемы!! И то, что Пу с Наебулиной "сделали", как ты говоришь - это всё в рамках ИХ, буржуйской системы!! так что, не 2000-е! Это - наше сейчас!! НАМ - надо срочно отрезаться от их поганой системы! И как Союзу, становиться полностью и совершенно независимым, самодостаточным организмом, Отечеством!! Это - ВЫ, уважаемые, а не я, жуёте сопли в старых стереотипах провластной пропаганды... Мозги протрите, мокрой тряпочкой!! Полегчает