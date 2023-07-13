По встрече Президента с вагнерами, значит: ▪ 24 июня Президент обратился к народу. Сказал про мятеж, но подчеркнул, что никто весь вагнер предателями не считает.
Сектанты Пригожина, а вы чего не вышли-то в поддержку ваших кумиров?
Комментарии
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Валентин Камагоров
Нет, Виктор! Посмотри на суть процессов!!! экономика - основа жизни! А фин система - кровь экономики!! И у нас - сейчас(!!!) НЕТ своей кровеносной системы!! Мы как организм - придаток мировой буржуйской финсистемы!! И то, что Пу с Наебулиной "сделали", как ты говоришь - это всё в рамках ИХ, буржуйской системы!! так что, не 2000-е! Это - наше сейчас!! НАМ - надо срочно отрезаться от их поганой системы! И как Союзу, становиться полностью и совершенно независимым, самодостаточным организмом, Отечеством!! Это - ВЫ, уважаемые, а не я, жуёте сопли в старых стереотипах провластной пропаганды... Мозги протрите, мокрой тряпочкой!! Полегчает
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53 мин.
Валентин Камагоров
Хэх, "Пригожин - бандит..." Простите, а хто у нас "не бандит"? Из торчков разных? У нас, самых 90-х, сначала становятся бандитами, а потом - всеми остальными....
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48 мин.
Валентин Камагоров
У нас - половина страны - бандиты-судимые... а вторая половина - их жёны, дети и родственники
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47 мин.
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