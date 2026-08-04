Мужчины стали снимать секс и домогательства на умные очки. Их рекламирует миллиардерша Кайли Дженнер

Миллионерша Кайли Дженнер решила заработать не только на косметике, но и на новых технологиях. Американская звезда стала лицом умных очков от компании миллиардера Марка Цукерберга и навлекла на себя волну критики.
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