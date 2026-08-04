Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

Мужчины стали снимать секс и домогательства на умные очки. Их рекламирует миллиардерша Кайли Дженнер

Мужчины стали снимать секс и домогательства на умные очки. Их рекламирует миллиардерша Кайли Дженнер

Миллионерша Кайли Дженнер решила заработать не только на косметике, но и на новых технологиях. Американская звезда стала лицом умных очков от компании миллиардера Марка Цукерберга и навлекла на себя волну критики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии