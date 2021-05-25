Глава Коми ответил на недовольства жителей словами «Для вас я — Путин»

Глава республики Коми Владимир Уйба ответил на возмущения жителей села Мутный Материк, которые заявили о намерении обратиться с жалобой к президенту России Владимиру Путину из-за нефтеразлива на Ошском месторождении, словам «Для вас я — Путин».