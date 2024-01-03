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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович впервые с 2018-го проиграл в Австралии

Новак Джокович уступил Алексу де Минауру в четвертьфинале United Cup – 4:6, 4:6. Это первое поражение Джоковича в Австралии с 2018 года, когда в четвертом круге Australian Open его выбил Хен Чон.

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