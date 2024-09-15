Корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился у побережья Флориды

Корабль Crew Dragon, стартовавший с туристами на борту во вторник в рамках миссии Polaris Dawn, в воскресенье, 15 сентября, приводнился у побережья штата Флорида в США, сообщила принадлежащая Илону Маску компания SpaceX.
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