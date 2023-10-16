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Российский воин подорвал себя вместе с укронацистом из «Азова» - «РВ»

Российский воин подорвал себя вместе с укронацистом из «Азова» - «РВ»

Российский военный подорвал себя гранатой вместе с боевиком из 3-й штурмовой бригады украинской армии (бывшее националистическое вооруженное формирование «Азов», запрещенное в России как террористическая организация).

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