В Совфеде объяснили, как будет происходить переход на новые купюры

Проблемы «медленного перехода» на купюры нового образца номиналом 1 000 и 5 000 рублей нет, это многолетний процесс, объяснил курирующий финансово-экономический блок вице-спикер Совфеда Николай Журавлев РИА Новости.
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