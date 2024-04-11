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От каких 5 привычек стирки нужно срочно отказаться, чтобы не портить стиральную машину и одежду

От каких 5 привычек стирки нужно срочно отказаться, чтобы не портить стиральную машину и одежду

От каких 5 привычек стирки нужно срочно отказаться, чтобы не портить стиральную машину и одежду Алёна ЮрьеваСтараясь поддерживать чистоту и порядок в наших домах, мы часто не задумываемся о том, какие привычки мы приобрели в процессе стирки белья.

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