От каких 5 привычек стирки нужно срочно отказаться, чтобы не портить стиральную машину и одежду Алёна ЮрьеваСтараясь поддерживать чистоту и порядок в наших домах, мы часто не задумываемся о том, какие привычки мы приобрели в процессе стирки белья.