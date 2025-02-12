До полуночи. Сомнолог Лебедева перечислила 9 ошибок, совершаемых перед сном

Для крепкого и спокойного сна нужны не только мягкая подушка и теплое одеяло. Важно соблюдать здоровый режим, создать комфортную обстановку, избегать стрессов и тревог, которые мешают как следует выспаться.
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