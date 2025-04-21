Дневники разработки Light of Borderland: первые скриншоты и подробности хоррора

Дневники разработки Light of Borderland: первые скриншоты и подробности хоррораСегодня – важный анонс и первый выпуск дневников разработки проекта Light of Borderland! Начнём с главного: расскажем, что представляет собой игра, над чем мы сейчас работаем и чего стоит ждать в будущем.