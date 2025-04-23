Главный продюсер "60 минут" уходит в отставку из-за судебного иска Трампа

REUTERS/Nathan Howard Исполнительный продюсер передачи "60 минут" на CBS News Билл Оуэнс покидает программу из-за иска от президента США Дональда Трампа на 20 миллиардов долларов, сообщает издание The Hill.
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