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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морозов о «Куньлуне»: «Клуб остается в КХЛ как минимум на год. Прорабатываем вопрос о возможном переезде в Китай»

Китайский клуб выступает в лиге с 2016 года. После начала пандемии коронавируса он стал проводить домашние матчи в Мытищах.

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